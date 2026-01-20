В Петербурге судят 62-летнюю «народную мстительницу» с собачкой

сегодня в 14:47

Пожилая петербурженка с собачкой наказала соседа за неправильную парковку

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело в отношении 62-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в умышленном повреждении дорогостоящей иномарки, совершенном во время вечерней прогулки с собакой, пишет «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Происшествие случилось у дома № 23 по Витебскому проспекту. По версии следствия, внимание горожанки привлек немецкий Mercedes, припаркованный близко ко входу в парадную. Возмущенная нарушением правил парковки и охваченная «личной неприязнью» к владельцу транспортного средства, дама с собачкой решила проучить водителя.

Для осуществления акта возмездия женщина использовала подручный предмет — ключ от почтового ящика. Проходя мимо автомобиля, она оставила на кузове глубокую царапину. Несмотря на позднее время, действия «народной мстительницы» не остались незамеченными: камера наблюдения, установленная на доме, сняла момент повреждения имущества.

Владелец Mercedes, обнаружив повреждения, оценил нанесенный ущерб в сумму более 32 тысяч рублей. Правоохранительные органы квалифицировали действия пенсионерки как преступление.

На текущий момент обвинительное заключение утверждено прокуратурой, а материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

