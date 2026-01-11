сегодня в 17:31

В Петербурге после коммунальной аварии авто полностью покрылись льдом

В Московском районе Санкт-Петербурга произошла коммунальная авария, разлилась холодная вода. После этого некоторые машины покрылись льдом, сообщает « Фонтанка ».

Ночью 11 января в Московском районе на проезжую часть рядом с домом 14 на улице Звездной вытекла вода. Коммунальщики проверили дорогу и обработали ее от наледи.

При этом некоторые автомобили покрылись примерзшим льдом. Водоканал локализует вытекание.

Воду временно перестали подавать в ТРК «Континент» и многоэтажный дом №18. К месту происшествия собираются привезти цистерну воды.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.