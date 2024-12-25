В Петербурге найдены останки журналиста «Фонтанки», убитого 20 лет назад

В Санкт-Петербурге следователи в течение нескольких суток искали место захоронения тела журналиста «Фонтанки», убитого 20 лет назад. В результате были обнаружены останки мужчины, сообщает пресс-служба СК РФ .

Скелет был обнаружен в поселке Белоостров. Чтобы подтвердить личность погибшего и причины его смерти, по останкам проведут экспертизы.

Ранее полковник полиции в отставке Михаил Смирнов признался в том, что убил журналиста «Фонтанки» Максима Максимова в 2004 году. Мотивом стала профессиональная деятельность убитого, который узнал о фактах противоправных действий полицейских.

Именно Смирнов указал на зону, в которой он закопал труп журналиста. Отмечается, что убийство он совершал вместе с другим лицом. Сам экс-полицейский после признания попросил отправить его в зону СВО. Расследование уголовного дела продолжается.