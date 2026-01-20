В Петербурге начался суд над медицинским картелем на 277 млн руб

Прокуратура Санкт-Петербурга инициировала масштабное судебное разбирательство в отношении участников картельного сговора на рынке медицинского оборудования. Под удар попали не только коммерческие поставщики, но и девять государственных медицинских учреждений города, сообщает «Царьград» .

В Арбитражный суд направлено девять исковых заявлений, нацеленных на признание недействительными государственных контрактов, заключенных в рамках 34 закупочных процедур. Общая сумма оспариваемых сделок составляет около 277 миллионов рублей. В списке ответчиков фигурируют компании ООО «Сонар-Медикал» и ООО «Сонар СПб», а также ряд городских поликлиник, диагностических центров и онкодиспансер.

Основанием для судебного вмешательства стали материалы расследования УФАС. Антимонопольная служба установила, что в период с 2021 по 2023 год группа из пяти компаний координировала действия на электронных аукционах и вошла в картельный сговор. Создавая видимость конкурентной борьбы, участники удерживали максимально высокие цены на медоборудование.

Среди ключевых доказательств сговора ведомство выделило использование идентичных IP-адресов при подаче заявок, дублирующиеся ошибки в тендерной документации и наличие общих собственников у компаний-конкурентов.

Одним из самых крупных эпизодов стала поставка аппарата УЗИ для Городского консультативно-диагностического центра № 1 в 2023 году, стоимость которой составила 27 миллионов рублей.

Несмотря на то что в 2024 году выручка замешанных в деле компаний продолжала расти, текущее расследование серьезно ограничило их деятельность. В январе 2026 года суд уже наложил арест на счета ответчиков (за исключением средств, предназначенных для выплаты зарплат сотрудникам).

Правоохранительные органы квалифицируют действия поставщиков по статье 178 УК РФ (ограничение конкуренции).

