В Петербурге кот прошел по индукционной плите и устроил пожар

Ночью 13 сентября в Санкт-Петербурге кот устроил пожар в квартире. Животное прошлось по сенсорной панели индукционной плиты и включило ее, сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале .

Предварительно известно, что на электрической плите в момент, когда кот ее включил, стоял пластиковый аэрогриль. Из-за этого предмет бытовой техники загорелся.

По данным чрезвычайного ведомства, жильцы квартиры сами успели потушить пламя. В результате происшествия никто не пострадал, однако квартире нанесен материальный ущерб. Из-за возгорания рядом стоящая техника и кухонные шкафы обгорели и закоптились.

Спасатели напоминают россиянам, что варочную панель ни в коем случае нельзя использовать как столешницу. Если в доме есть животные, то плиту рекомендуют либо отключать от сети, либо ставить на блокировку, чтобы питомец не смог ее случайно включить.

Ранее подобный случай произошел в Москве. Там пожар в квартире аналогичным образом устроила собака.

