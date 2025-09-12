В Москве рассказали о включившей электроплиту и устроившей пожар собаке

В Москве спасатели заявили о собаке, которая включила плиту и устроила пожар

Члены московского поисково-спасательного отряда «СпасРезерв» в Telegram-канале рассказали о собаке, которая самостоятельно включила электрическую плиту и устроила квартирный пожар. Возгорание началось из-за того, что хозяева оставили на плите разные предметы.

По словам спасателей, об этой истории им рассказал подписчик, который также показал видео из едва не загоревшейся квартиры. Мужчина заявил, что его собака осталась дома одна и «лапкой включила электрическую плиту», на которой стояли предметы со стола.

В итоге всю квартиру окутал дым, но пожара удалось избежать. О задымлении, по словам автора видео, ему рассказали соседи, после чего он поспешил домой.

«Сейчас будем выяснять, почему не сработали датчики „пожарки“. Задымление было очень сильное», — прокомментировал мужчина.