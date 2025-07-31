В Петербурге девушка отбила у грабителя пакет с полумиллионом рублей

30 июля на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге девушка стала жертвой нападения мужчины, который попытался отобрать у нее желтый пакет с полумиллионом рублей. Блондинка сумела отстоять свою собственность, момент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Baza .

Предварительно известно, что перед нападением девушка обналичила крупную сумму в одном из банкоматов. После этого мужчина попытался отобрать деньги у горожанки, брызнув ей в лицо из газового баллончика.

Однако девушка оказала сопротивление грабителю. На кадрах видно, как пострадавшая спокойно выходила из здания, к ней подошел неизвестный, обошел ее и брызнул что-то в лицо. После этого девушка упала на колени, прикрыв телом сумочку и пакет с деньгами.

Злоумышленник в этот момент отчаянно дергал лямку женской сумки и пытался ее отобрать. Девушка сопротивлялась и отбивалась, но сумку в итоге он вырвал из рук и побежал в сторону. Однако деньги были в пакете. Грабитель сначала сделал шаг в сторону девушки, вероятно, намереваясь продолжить нападение, но в этот момент за ним побежал очевидец случившегося.

В итоге нападавшего задержала полиция. С ним работают компетентные сотрудники.

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