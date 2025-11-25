В Перми 17-летних подростков подозревают в поджоге

Следственный комитет РФ по Пермскому краю заявил об обвинении двоих 17-летних подростков в поджоге в подстанции в Индустриальном районе: это преступление могут классифицировать как терроризм, сообщает «Царьград» .

«Следственными органами СК России по Пермскому краю предъявлено обвинение двум 17‑летним подросткам в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору)», — уточнили в пресс-службе.

По данным следствия, в ночь на 22 ноября подозреваемые, используя легковоспламеняющуюся жидкость промышленного назначения, совершила поджог оборудования трансформаторной подстанции, расположенной в Индустриальном районе Перми. Согласно предварительным данным, некий неизвестный связался с ними через приложение для обмена сообщениями и предложил совершить данное деяние за определенную плату.

Представители УФСБ России по Пермскому краю задержали молодых людей непосредственно на месте совершения преступления. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственной группой был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты предметы и объекты, имеющие существенное значение для расследования. В настоящее время ведется допрос свидетелей, назначены и проводятся судебные экспертизы.

