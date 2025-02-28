В Новокузнецке пьяный мужчина пытался ударить свою сожительницу из-за ревности

В Новокузнецке задержан мужчина за угрозы и попытку нападения на сожительницу

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчины, подозреваемого в угрозах и попытке нападения на свою сожительницу, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-служба областного управления Росгвардии.

В ведомстве рассказали, что поступило сообщение о помощи от 39-летней женщины, после чего росгвардейцы отправились к многоэтажному дому на улице Буркацкого. Прямо на улице из встретила заявительница и сообщила, что боится вернуться домой из-за агрессивного поведения своего сожителя.

По предварительным данным, после попадания в квартиру был обнаружен 37-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что задержанный после употребления спиртного вернулся домой и, приревновав сожительницу, устроил ссору.

Во время разбирательств подозреваемый начал угрожать женщине расправой и совершил попытку удара. Испугавшись, она успела успела сбежать на улицу и вызвать полицию.