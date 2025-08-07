В Нижегородской области спасли подростка, застрявшего в заброшенной шахте

сегодня в 13:55

Подросток из Ворсмы упал в открытую шахту заброшенного здания и не мог выбраться

В Ворсме сотрудники МЧС провели операцию по спасению 16-летнего подростка, упавшего в заброшенную шахту, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Несчастный случай произошел, когда юноша, находясь рядом с заброшенной шахтой, оступился, потерял равновесие и сорвался вниз, не имея возможности выбраться самостоятельно. Его товарищи немедленно вызвали спасателей. На место происшествия прибыли четыре сотрудника МЧС.

Операция по подъему пострадавшего была осложнена. Спасателям потребовалось использовать специальное оборудование, включая носилки, лестницу и осветительные приборы. Молодого человека подняли с двухметровой глубины.

В настоящее время пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.