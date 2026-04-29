В Нидерландах горит артиллерийский полигон: над районом поднимается столб дыма

В нидерландской провинции Гелдерланд начался природный пожар на территории артиллерийского полигона «т Харде», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал NU.nl.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, над местом возгорания поднимается густой столб дыма, который виден на большом расстоянии. Вокруг бушует пламя, огонь охватил деревья и траву. Для тушения пожара направлены несколько расчетов.

Причины возгорания пока не установлены. Минобороны Нидерландов также не комментирует происходящее. При этом на большей части территории страны уже три недели стоит засуха, осадков не было. В ряде провинций, включая Гелдерланд, незадолго до происшествия объявили повышенный риск природных пожаров из-за сухой и жаркой погоды.

Артиллерийский полигон «т Харде» является военным учебным комплексом. Это единственное место в Нидерландах, где разрешены учебные стрельбы из пушек и минометов. Пожар на территории режимного объекта создает дополнительные сложности для спасателей.

О пострадавших и угрозе близлежащим населенным пунктам пока не сообщается. Информация о ходе тушения и возможных последствиях уточняется.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.