В Непале из-за лавины семь альпинистов погибли, еще четверо пропали

сегодня в 19:14

В Непале на пике Ялунг-Ри-Химал сошла лавина, есть погибшие и пропавшие

Семь альпинистов стали жертвами лавины, обрушившейся на пик Ялунг-Ри-Химал, еще четверо числятся пропавшими без вести. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на Kathmandu Post и полицию Непала.

Предварительно известно, что среди погибших альпинистов есть трое граждан США, два непальца, гражданин Канады и подданный Италии.

Группа альпинистов, сопровождаемая местными гидами, располагалась в базовом лагере, расположенном на высоте приблизительно 5600 метров. Их целью было восхождение на гору Долма-Кханг, чья вершина возвышается на 6332 метра.

Граждане какой страны пропали, пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Непале группа российских туристов застряла на 8163 м на Манаслу. Все произошло в конце октября.

