В Непале из-за лавины семь альпинистов погибли, еще четверо пропали
Фото - © Тупиков Максим Борисович / Фотобанк Лори
Семь альпинистов стали жертвами лавины, обрушившейся на пик Ялунг-Ри-Химал, еще четверо числятся пропавшими без вести. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на Kathmandu Post и полицию Непала.
Предварительно известно, что среди погибших альпинистов есть трое граждан США, два непальца, гражданин Канады и подданный Италии.
Группа альпинистов, сопровождаемая местными гидами, располагалась в базовом лагере, расположенном на высоте приблизительно 5600 метров. Их целью было восхождение на гору Долма-Кханг, чья вершина возвышается на 6332 метра.
Граждане какой страны пропали, пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Непале группа российских туристов застряла на 8163 м на Манаслу. Все произошло в конце октября.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.