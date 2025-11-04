В Мытищах водитель во время конфликта на дороге открыл стрельбу

В Мытищинском городском округе полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между двумя водителями, один из которых произвел минимум два выстрела в воздух из предмета, похожего на пистолет, сообщили в ГУ МВД России по Московской области .

Предварительно установлено, что возле одного из домов на Новом шоссе в Долгопрудном между двумя водителями разгорелся спор на дороге. В ходе конфликта один из его участников совершил несколько выстрелов в воздух из предмета, визуально напоминающего пистолет, после чего покинул место происшествия. Этот момент попал на видео.

Благодаря оперативным поисковым мероприятиям, предпринятым сотрудниками уголовного розыска МУ МВД, личность злоумышленника была установлена, и он был доставлен в местное отделение полиции. Им оказался уроженец Саратовской области 2005 года рождения. У него конфискован деактивированный пистолет.

В настоящий момент работники полиции проводят проверку по данному факту, по завершении которой будет принято решение в соответствии с установленными законодательными нормами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.