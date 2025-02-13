В Москве загорелись торговые ряды с газовыми баллонами

На востоке Москвы вспыхнул пожар на территории торговых рядов, где находятся газовые баллоны. Прибывшие на место спасатели работают из укрытий, сообщает «МК: срочные новости» .

Пожар начался на Снайперской улице. Сведений о наличии пострадавших пока не поступало.

Площадь возгорания в торговых рядах устанавливается.

Утром 13 февраля также произошел пожар в Краскове подмосковного округа Люберцы, где вспыхнул частный дом. Информации о пострадавших не поступало.

На днях в столичном парке Сокольники вспыхивал пожар в кафе. В результате возгорания кровля заведения обрушилась. МЧС не озвучивало сведений о наличии пострадавших.