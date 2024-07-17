В Москве задержан хакер, который может быть связан с могущественной группировкой

По запросу Интерпола в Москве силовики задержали подозреваемого, который может быть связан с одной из самых могущественных хакерских группировок в мире, сообщает Baza .

37-летнего мужчину задержали утром 15 июля в доме на Даниловской набережной. Его арестовали. В базе Интерпола уведомление на задержанного было помечено «красным углом», по которому требуется сразу арестовать разыскиваемого, чтобы экстрадировать его по запросу (если будет соответствующее разрешение суда).

В ФРГ мужчину подозревают в совершении преступлений по нескольким статьям: организация преступных и террористических сообществ, компьютерный саботаж, нарушение тайны переписки и вымогательство.

Силовики подозревают, что он может быть связан с хакерской группировкой Trickbot, которая еще известна как Wizard Spider. На счету организации десятки взломов и вымогательств. По данным СМИ, специалисты из Trickbot создали один из самых опасных банковских вирусов. С помощью него только в Германии им удалось заработать свыше 8 млн евро.