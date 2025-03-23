В Москве задержали убийцу члена сокольнической ОПГ спустя 17 лет

52-летнего мужчину задержали в Москве по подозрению в убийстве члена сокольнической ОПГ, совершенном 17 лет назад, сообщает SHOT .

В Москве в сентябре 2008 года нашли труп Андрея К., который был членом одной из самых известных группировок. Долгое время банда специализировалась на кражах, затем переквалифицировалась на контроль бизнеса и магазинов в районе Сокольники. Тело мужчины обнаружили нашли в салоне красной «восьмерки» на улице Стромынка.

Позднее стало известно, что незадолго до смерти бандита позвал на встречу его знакомый по кличке Самовар. Мужчины хотели обсудить произошедший между ними конфликт.

Через 17 лет была установлена личность Самовара — им оказался 52-летний Юрий К. Подозреваемого задержали на этой неделе в его квартире на 1-й Останкинской улице.

Задержанный рассказал, что 18 сентября 2008 года пригласил в свой гараж знакомого, где застрелил его из помпового ружья. После убийства он погрузил тело в авто и доехал на машине до Стромынки. Там он бросил автомобиль на парковке. Ружье убийца выбросил неподалеку в реку Яузу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ранее москвич был судим за хулиганство и умышленное тяжкое телесное повреждение.