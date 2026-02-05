сегодня в 15:44

В Москве вынесли приговор за ложное сообщение о теракте на Красной площади

В Москве женщину приговорили к 4 годам лишения свободы за ложное сообщение о теракте на Красной площади, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

По данным следствия, фигурантка, будучи пьяной, несколько раз позвонила по номеру 112. Она заявила, что у нее есть «полкило динамита».

Женщина утверждала, что хочет взорвать Красную площадь и поджечь Ленина. При задержании у нее не обнаружили никаких взрывчатых веществ и устройств.

На допросе женщина объяснила, что не намеревалась устраивать теракт. Фигуранта хотела показать собутыльникам «свою крутость».

В итоге суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 207 УК РФ. Ей назначили 4 года лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала иностранца, который хотел устроить взрыв в Подмосковье. Он планировал взорвать один из энергетических объектов.

