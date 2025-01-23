В Москве возобновили движение автобусов и электробусов после ДТП

В столице России временно меняли движение ряда автобусов и электробусов из-за ДТП на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта, но на данный момент общественный транспорт вернулся к привычным маршрутам, сообщает Дептранс Москвы .

«Автобусы и электробусы № 20, 276, 645, 776, 884 следуют по своим обычным маршрутам», — говорится в сообщении Дептранса.

Из-за временного изменения маршрутов некоторые автобусы задерживались. Пассажирам рекомендовали слушать объявления водителей, которые всегда сообщают, если случаются какие-то непредвиденные ситуации.

Ранее в Москве на Варшавском шоссе столкнулись четыре машины. Из-за этой аварии движение в районе ДТП было затруднено.