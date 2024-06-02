В Москве умерла выпавшая из окна 9 этажа трехлетняя девочка

Прокуратура взяла на контроль дело о смерти выпавшей из окна девочки в Москве

Московская прокуратура взяла на контроль ход расследования дела о смерти трехлетней девочки, которая облокотилась на москитную сетку открытого окна на девятом этаже и упала вниз, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале .

Происшествие случилось на улице Реутовской. Девочка 2021 года рождения выпала из окна квартиры на 9-м этаже. С многочисленными травмами ее доставили в больницу, врачи сделали все возможное, чтобы спасти маленькую пациентку, но оказались бессильный.

«Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), на контроле в прокуратуре», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры напоминают родителям малолетних детей о технике безопасности при проветривании жилья. Ни в коем случае нельзя оставлять малышей одних даже на минуту при открытом окне или если есть вероятность, что ребенок может сам открыть его.

Ранее в Богородске из окна выпала двухлетняя девочка и выжила. Малышка упала с высоты пятого этажа и попала в больницу.