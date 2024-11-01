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В Москве суд арестовал на 10 суток 17 человек за массовую драку

Савеловский районный суд Москвы арестовал 17 из 40 человек, которые устроили массовую драку на севере города возле пункта доставки «Яндекс Лавка», сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Суд, рассмотрев материалы дела, назначил административные аресты 17 гражданам: Махманазарова М.М., Собирова О.С., Адилжанова Н.М., Кудайберганова Р.К., Джанышов Б.С., Бинокулов А.Т., Хонимкулов У.А., Узакбергенов А.Т., Фармонов И.Х., Абриев О.Р., Ахмадов Э.Ш., Тураев Ж.Э., Канболотов Б.С., Элмуродов Д.Г., Тураев О.Б., Шоймуродов Д.Н. и Мухаммадиев Ж.Р..

Суд признал перечисленных граждан виновными в преступлении, предусмотренном статьей «Мелкое хулиганство». Все они будут находиться под стражей 10 суток.

В общей сложности в массовой драке участвовали 40 человек. Все они вели себя агрессивно и нецензурно выражались.