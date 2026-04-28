В Москве поймали иностранца по подозрению в изнасиловании девушки 23 года назад

В Москве поймали мужчину, который, предположительно, изнасиловал девушку 13 октября 2003 года. Им оказался иностранный гражданин, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Мужчину задержали в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 131 Уголовного кодекса России (изнасилование). По информации правоохранителей, 13 октября 2003 года злоумышленник рядом с домом на улице Озерной в Москве набросился на девушку.

Он ударил пострадавшую по лицу и голове. Затем изнасиловал ее и сбежал с места происшествия.

В то время найти злоумышленника не удалось. Но по результатам повторного изучения доказательств и проведения следственных действий, выяснилось, что преступление мог совершить иностранный гражданин 1978 года рождения.

Ему предъявили обвинение. Силовики продолжают искать доказательства.

