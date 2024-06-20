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В Москве от упавших деревьев пострадали беременная и двухлетний мальчик

16 человек пострадали и еще двое погибли в результате урагана в Москве. В числе пострадавших есть дети, сообщает SHOT .

В одном районе столицы дерево упало на коляску с малышом, а в другом — на беременную женщину.

По данным Baza, дерево сильно придавило машину с 42-летней беременной женщиной внутри. Это произошло на улице Коминтерна. Женщину доставали из автомобиля спасатели.

Пострадавшую направили в пеританальный центр, чтобы осмотреть и проверить сохранность плода. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Также, как сообщает SHOT, во время урагана на улице Широкой дерево упало на коляску, в которой находился двухлетний мальчик. Он получил сотрясение мозга. Ребенка госпитализировали.

По предварительным данным, 2 человека погибли, 16 пострадали в результате непогоды. Также ураган повредил более 40 машин.

20 июня на Московский регион обрушился мощный ураган «Эдгар» с ливнем. Ситуацию осложняют штормовые порывы ветра, которые могут достигать 25 м/с.