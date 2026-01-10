В Москве охранник пырнул ножом пьяного сотрудника магазина, решившего уйти домой

Охранник столичного магазина нанес ножевое ранение сотруднику, так как тот выпил на работе и решил уйти домой, сообщает 112 .

Инцидент произошел в ТЦ «Калейдоскоп». Сотрудник «Перекрестка» выпил на рабочем месте и направился домой. Однако это заметил один из охранников. Завязался конфликт, в ходе которого охранник ударил своего оппонента ножом в шею.

Однако по словам сотрудников «Перекрестка», ситуация выглядит более запутанной: одни утверждают, что пострадал не работник магазина, а охранник, а другие — что пьяный мужчина не являлся их сотрудником.

К настоящему моменту администрация «Перекрестка» отказалась прокомментировать произошедшее.

