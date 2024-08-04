В Москве недовольный мужчина расстрелял четверых самокатчиков

сегодня в 20:04

Четверо самокатчиков стали жертвами обстрела со стороны возмущенного мужчины, который разозлился из-за занятой дороги и утверждал, что его чуть не сбили, пишет Telegram-канал Mash .

Предполагается, что мужчина был вооружен травматическим пистолетом. Он произвел несколько выстрелов в сторону самокатчиков. Двое из них получили ранение в спины.

О состоянии пострадавших ничего не сообщается. Обстоятельства случившегося выясняются.

Делом заинтересовалась полиция. Стражи порядка уже ищут недовольного вооруженного гражданина.