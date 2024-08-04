В Москве недовольный мужчина расстрелял четверых самокатчиков
В Москве полиция ищет расстрелявшего самокатчиков вооруженного мужчину
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Четверо самокатчиков стали жертвами обстрела со стороны возмущенного мужчины, который разозлился из-за занятой дороги и утверждал, что его чуть не сбили, пишет Telegram-канал Mash.
Предполагается, что мужчина был вооружен травматическим пистолетом. Он произвел несколько выстрелов в сторону самокатчиков. Двое из них получили ранение в спины.
О состоянии пострадавших ничего не сообщается. Обстоятельства случившегося выясняются.
Делом заинтересовалась полиция. Стражи порядка уже ищут недовольного вооруженного гражданина.