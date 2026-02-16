В Москве на Трифоновской улице из-за ДТП на путях задерживаются трамваи

Происшествия

В Москве на Трифоновской улице (в районе остановки «Улица Советской Армии») на трамвайных путях произошло ДТП, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

«…из-за ДТП стороннего транспорта на путях задерживаются трамваи № 5», — говорится в сообщении.

Маршрут временно изменен. Водителей просят следить за объявлениями.

Подробности ДТП уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на Шереметьевском шоссе случилось серьезное ДТП. Из-за этого движение к аэропорту Шереметьево затруднено.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.