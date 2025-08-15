сегодня в 13:35

В Москве на МКАДе из-за перевернутого грузовика образовалась пробка

Оперативные службы Москвы устанавливают обстоятельства ДТП, при котором на 54-м километре МКАДа в районе съезда № 54А перевернулся грузовик. Из-за аварии на участке дороги образовался затор, об этом сообщил столичный Дептранс .

Предварительно известно, что грузовик опрокинулся 15 августа. На месте происшествия уже работают оперативные службы.

На момент публикации заметки информации о пострадавших в результате ДТП не поступало. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Автомобилистов Москвы просят учесть сложившуюся ситуацию при выборе маршрута для движения, чтобы не увеличивать образовавшийся затор на проезжей части.