В Москве на Ильинском шоссе водитель Volkswagen насмерть задавил мужчину

На 13-м километре Ильинского шоссе в Москве произошло смертельное ДТП, водитель Volkswagen насмерть задавил мужчину, который пересекал проезжую часть в необорудованном для этого месте, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции .

Предварительно известно, что 50-летний пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. Сотрудники скорой помощи не успели его госпитализировать, мужчина скончался на месте.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. В каком состоянии был автомобилист, пока не уточняется.

ГАИ в очередной раз обращает внимание пешеходов на то, что пересекать проезжую часть следует строго в отведенных для этого местах, предварительно убедившись, что водители вас заметили и уступают дорогу. Любая ошибка может привести к плачевным последствиям.