В Москве девочка едва не утонула в бассейне из-за волос, попавших в трубу

В Москве 12-летняя девочка отдыхала в открытом бассейне вместе с матерью в момент, когда решила нырнуть, а всплыть самостоятельно уже не смогла. Оказалось, что волосы ребенка затянуло в трубу на дне, на помощь ей пришла мама и сотрудник бассейна. Соответствующее видео появилось в Mash .

На опубликованных кадрах видно, как девочка купается рядом с матерью вблизи лестницы. В какой-то момент девочка ныряет, но не всплывает. Несмотря на то, что звука у ролика нет, на кадрах видно, что женщина начинает суетиться и, судя по всему, звать на помощь.

Через несколько секунд на происходящее обращает внимание мужчина, который тут же бросается на помощь к девочке. Женщина ныряет следом за мужчиной и помогает ему достать дочь со дна.

Пострадавшую 12-летнюю девочку осмотрели медики и увезли в больницу, а безопасностью в бассейне заинтересовалась прокуратура, которая взяла на контроль соответствующую проверку.