В Москве арестовали адвоката, который убил и сжег знакомого в зоопечи

Московские правоохранители расследуют уголовное дело против адвоката Адвокатской палаты Москвы Сергея Зуева, а также участников преступной группы. В зависимости от роли их обвиняют в преступлениях по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжких преступлений), сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, не позднее 20 октября 2024 года Зуев, будучи на территории загородного дома в Солнечногорском районе Московской области, из-за разногласий о продаже ему имущества начал конфликт со знакомым. Во время него юрист, предположительно, нанес минимум три колото-резаных ранения в область сердца потерпевшему. От травм тот погиб на месте.

Рядом с местом происшествия был друг Зуева. Он не знал о случившемся, но помог приятелю поместить труп в машину и вместе скрыть следы преступления. Обвиняемые приехали на ферму по разведению скота, которым владел Зуев. Там труп сожгли в кремационной печи, предназначенной для зоокремации.

После этого Зуев привлек соучастника. Тот помог продать имущество погибшего за более, чем 5 млн рублей.

Через несколько дней в полицию написали заявление близкие жертвы. Они сказали, что мужчина бесследно исчез. Полицейские посмотрели камеры видеонаблюдения, опросили свидетелей и восстановили маршрут движения мужчины.

Сотрудники СК совместно с коллегами из других ведомств смогли установить и провести задержание всех фигурантов уголовного дела. Им предъявили обвинения и заключили под стражу.

По данным Telegram-канала «112», Зуев долгие годы вел дела своего клиента Андрея Т. Юрист хотел купить квартиру в Красногорске, но сойтись в цене не удалось. Убийство произошло в деревне Пятница.

После убийства Зуев, предположительно, продал по поддельным документам квартиру в Красногорске, движимое имущество и хотел реализовать жилую площадь убитого на Ленинградке. Однако его задержали.

В Сети появились фотографии, на которых адвокат дал показания на месте преступления. Он показал силовикам кремационную печь, где, предположительно, был сожжен труп.