В Москве аферисты взяли элитные авто в кредит и перепродали их за границей
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Московские полицейские не допустили серию мошенничеств в области автомобильного кредитования. Арестованы 18 предполагаемых злоумышленников, которые принимали участие в преступном сообществе, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
С 2021 по 2022 год преступники оформляли автокредиты в финансовых учреждениях. Они отправляли на проверку ненастоящие бумаги, которые подтверждали их трудоустройство, а также размер заработка. Это вызывало у банков доверие к потенциальным заемщикам.
На полученные в кредит деньги аферисты покупали люксовые машины. При этом они не планировали возвращать средства финансовым учреждениям. Мошенники продавали автомобили в других регионах РФ и странах СНГ.
Найдены доказательства причастности группировки к 20 эпизодам. В рамках них преступное сообщество нанесло 11 банкам ущерб на сумму более 100 млн рублей.
Открыты уголовные дела по ст. 159 и 210 Уголовного кодекса России (мошенничество; организация преступного сообщества или участие в нем). Двоих предполагаемых преступников объявили в федеральный розыск.
Ранее подмосковная уборщица отдала мошенникам «гробовые» 9 млн рублей за сына, погибшего на СВО. Аферисты позвонили и представились сотрудниками ФСБ.