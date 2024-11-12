В Москве аферисты взяли элитные авто в кредит и перепродали их за границей

Волк: 18 мошенников обманули банки в Москве на 100 млн рублей на автокредитах

Московские полицейские не допустили серию мошенничеств в области автомобильного кредитования. Арестованы 18 предполагаемых злоумышленников, которые принимали участие в преступном сообществе, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале .

С 2021 по 2022 год преступники оформляли автокредиты в финансовых учреждениях. Они отправляли на проверку ненастоящие бумаги, которые подтверждали их трудоустройство, а также размер заработка. Это вызывало у банков доверие к потенциальным заемщикам.

На полученные в кредит деньги аферисты покупали люксовые машины. При этом они не планировали возвращать средства финансовым учреждениям. Мошенники продавали автомобили в других регионах РФ и странах СНГ.

Найдены доказательства причастности группировки к 20 эпизодам. В рамках них преступное сообщество нанесло 11 банкам ущерб на сумму более 100 млн рублей.

Открыты уголовные дела по ст. 159 и 210 Уголовного кодекса России (мошенничество; организация преступного сообщества или участие в нем). Двоих предполагаемых преступников объявили в федеральный розыск.

Ранее подмосковная уборщица отдала мошенникам «гробовые» 9 млн рублей за сына, погибшего на СВО. Аферисты позвонили и представились сотрудниками ФСБ.