В Москве 5-летняя девочка получила сотрясение мозга при попытке лопнуть шарик

Маленькая девочка получила сотрясение мозга при попытке лопнуть шарик в детском центре «Туса-Джуса» в столичном ТЦ «Филион» во время празднования дня рождения, сообщает SHOT .

Мать пострадавшего ребенка намерена привлечь к ответственности аниматора в костюме Леди Баг, которая придумала для детей конкурс с шариками. По сценарию, пятилетняя девочка должна была прыгнуть на шарик, чтобы он лопнул.

По словам женщины, ребенку дали шарик, который выше колена. Когда малышка на него прыгнула, что-то пошло не так. Именинница неудачно приземлилась и ударилась головой о кафель на полу. После этого ее увезли в больницу, где диагностировали сотрясение мозга.

Жительница Москвы считает, что организаторы конкурса должны были застелить пол матами, прежде чем заставлять детей прыгать на шарики.