В Москве 15 суток дали хулигану, вообразившему себя героем «Кавказской пленницы»
Тверской районный суд города Москвы арестовал Илью Ф., представившего себя героем культового советского фильма «Кавказская пленница», сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Утром 5 апреля на улице 1-я Тверская-Ямская мужчина подошел к двум девушкам с целью познакомиться. Затем одну из них он взял за руку, закинул на плечо и понес в подземный переход. Шокированной девушке удалось вырваться и убежать.
На судебном заседании хулиган рассказал, что был сильно пьян и при знакомстве хотел впечатлить девушку повторением действий из фильма «Кавказская пленница». При этом матерился он потому, что девушка убежала.
Столичный суд признал Илью Ф. виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.