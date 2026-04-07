В Москве 15 суток дали хулигану, вообразившему себя героем «Кавказской пленницы»

Утром 5 апреля на улице 1-я Тверская-Ямская мужчина подошел к двум девушкам с целью познакомиться. Затем одну из них он взял за руку, закинул на плечо и понес в подземный переход. Шокированной девушке удалось вырваться и убежать.

На судебном заседании хулиган рассказал, что был сильно пьян и при знакомстве хотел впечатлить девушку повторением действий из фильма «Кавказская пленница». При этом матерился он потому, что девушка убежала.

Столичный суд признал Илью Ф. виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

