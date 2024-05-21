В московской сауне «Казанова» мужчины-проститутки оказывали интим-услуги

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В центре Москвы оперативники накрыли бордель с мужчинами-проститутками

В ночь на 19 мая в Москве оперативники приехали с проверкой в сауну «Казанова» в Малом Каретном переулке и обнаружили бордель, где мужчины-проститутки оказывали клиенткам интим-услуги, пишет Telegram-канал SHOT .

Стражи порядка задержали всех «бродяг любви» и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Возраст задержанных варьируется от 20 до 42 лет.

По факту обнаружения борделя проводится проверка. Как долго работало заявление и кому там оказывали услуги, уточняется.

Ранее в Москве правоохранители задержали участников свинг-пати. По адресу, где проходила вечеринка, уже неоднократно закрывали бордели.