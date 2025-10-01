В Мюнхене мужчина взорвал дом родителей и совершил суицид
Фото - © Sergakoff / Фотобанк Лори
На Лерхенауэр-штрассе на севере Мюнхена в Германии произошли несколько взрывов и стрельба, там работают полицейские, сообщает Bild.
На месте происшествия нашли тело мужчины. Предположительно, погибший заложил взрывчатку в доме родителей, поджег его, а после этого покончил с собой.
Еще полицейские нашли тело как минимум одного человека с огнестрельными ранениями.
На месте ЧП полиция оцепила большую территорию. Местным жителям рекомендовали избегать этого района или объезжать его.
Огромное облако дыма от произошедших взрывов и пожара видно издалека.
