В лобовом ДТП в Томской области погиб пассажир Toyota RAV4

Утром 8 июня в Томской области на дороге Томск — Каргала — Колпашево столкнулись Toyota RAV4 и автомобиль марки ГАЗ. В результате лобового ДТП погиб водитель иномарки, сообщила томская полиция в Telegram-канале .

Фото - © УМВД России по Томской области Фото - © УМВД России по Томской области

Предварительно известно, что авария произошла на встречной полосе движения по вине водителя Toyota RAV4, который не справился с управлением своей машины около 9:30 по местному времени на 205-м километре автодороги. От удара оба транспортных средства получили сильнейшие повреждения кабин.

В итоге водитель Toyota RAV4 1972 года рождения получил травмы и доставлен в больницу. Его пассажиру повезло меньше — травмы оказались несовместимые с жизнью, он скончался на месте. ГАЗом управлял водитель 1994 года рождения. Он и его пассажир получили травмы и тоже доставлены в больницу.

На месте происшествия работали в том числе сотрудники МЧС. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Автомобилистов в очередной раз просят быть максимально внимательными на дороге, избегать резких маневров, не нарушать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами. Любая ошибка во время движения может привести к непоправимым последствиям.