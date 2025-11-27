В ЛНР поймали шпиона ВСУ, который передавал данные о ВС РФ

В ходе оперативных мероприятий в Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали жителя Свердловска (Луганская область), который подозревается в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ в ЛНР.

По имеющимся данным, задержанный мужчина предоставлял вражеской стороне информацию о расположении российских военных частей.

Как сообщили в УФСБ, гражданин РФ занимался сбором и передачей сведений, имеющих военное значение. Также было установлено, что он передавал украинским спецслужбам данные о местах расположения подразделений ВС РФ, тем самым оказывая помощь вооруженным формированиям противника.

В правоохранительных органах отметили, что в отношении задержанного возбуждено дело по статье «Государственная измена». В настоящий момент проводятся следственные действия.

