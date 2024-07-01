В лесах Подмосковья заблудились 67 человек за июнь

За июнь этого года 67 человека не смогли выйти из леса. Они сами или их родные обратились за помощью к спасателям. Все потерявшиеся вернулись домой, самостоятельно или с помощью лесничих и поисково-спасательных отрядов, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«По статистике, наибольшее количество обращений от заблудившихся в лесу в июне пришлось на Дмитровское (13 человек), Звенигородское (8 человек) и Ногинское (5 человек) лесничества. А из Бородинского, Волоколамского лесничеств и лесничества „Русский лес“ сообщений, что человек заблудился, в первом месяце лета не поступало», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По словам Агулова, среди заблудившихся в начале лета 16 детей разного возраста, а также пожилые с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями. Многие отправились на прогулку с незаряженными телефонами или совсем без них.

Так, в Дмитровском лесничестве убежал в лес рядом с домой 5-летний ребенок, в Звенигородском — папа потерял 6-летнего сына, в Подольском — на прогулку ушли два мальчика 7 и 10 лет, в Ногинском — не смогли найти дорогу домой мужчина с ребенком 4 лет, в Звенигородском лесничестве на поиски заблудившегося мужа отправилась страдающая паническими атаками жена и сама потерялась.

Всего же с начала года в подмосковном лесу затруднились найти самостоятельно дорогу домой 105 человек.

Комитет лесного хозяйства Московской области напоминает, чтобы не заблудиться, необходимо соблюдать несложные правила пребывания в лесу: не отпускать родных и близких без средств связи, а детей и пожилых родственников, по возможности, не отпускать в лес одних; нужно сообщить о месте, куда направляетесь, и когда собираетесь вернуться; нужно возять с собой все самое необходимое: мобильный телефон с заряженным аккумулятором, нож и легкий перекус — воду и орехи, сухофрукты; во время движения по лесу нужно запоминать ориентиры: булыжники, деревья необычной формы, пни, ручьи, ямы.

Также необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.