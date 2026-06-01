В Кузбассе возбудили уголовное дело после убийства 17-летнего подростка на охоте

В Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту убийства 17-летнего подростка, которого якобы перепутали с животным во время охоты, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Согласно версии следствия, ночью 31 мая в лесном массиве вблизи населенного пункта Междугорное обнаружили тело подростка с огнестрельным ранением головы.

Следователи совместно с сотрудниками полиции оперативно установили личности троих подозреваемых, один из которых, находясь на охоте, по наводке товарищей произвел выстрел в сторону потерпевшего.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемых задержали. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

