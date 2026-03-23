В Кузбассе годовалый ребенок умер, выпив жидкость для электронных сигарет

В Кемеровской области годовалый ребенок скончался, выпив жидкость для электронных сигарет. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Согласно данным следствия, трагедия произошла накануне в населенном пункте Звездный. Мать оставила сына без присмотра. Вернувшись, она обнаружила мальчика с открытым флаконом жидкости для заправки сигарет. Женщина вызвала скорую помощь, однако малыш скончался до приезда врачей.

Выяснилось, что женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. У нее остались еще двое детей, которых поместили в соцучреждение.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

