В Кузбассе годовалый ребенок умер, выпив жидкость для электронных сигарет
В Кемеровской области годовалый ребенок скончался, выпив жидкость для электронных сигарет. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Согласно данным следствия, трагедия произошла накануне в населенном пункте Звездный. Мать оставила сына без присмотра. Вернувшись, она обнаружила мальчика с открытым флаконом жидкости для заправки сигарет. Женщина вызвала скорую помощь, однако малыш скончался до приезда врачей.
Выяснилось, что женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. У нее остались еще двое детей, которых поместили в соцучреждение.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Ранее девочка 2023 года рождения выпала из окна квартиры в пятиэтажном доме в Москве. От полученных травм ребенок скончался в больнице.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.