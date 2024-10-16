В Кузбассе брат бывшего мэра Белова обвиняется в стрельбе по силовикам

Брат экс-мэра Белова открыл огонь по силовикам, когда те пришли к нему в дом

Жителя Белова подозревают в нападении на представителей правоохранительных органов. По данным следствия, он открыл огонь по сотрудникам, когда те прибыли к нему домой в рамках расследования уголовного дела, связанного с мошенничеством в сфере строительства социального жилья, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Кузбассу.

Согласно данным следствия, утром 15 октября 2024 года представители правоохранительных органов прибыли в город Белово для проведения обыска в частном доме подозреваемого по уголовному делу. В стремлении воспрепятствовать действиям правоохранителей, подозреваемый выстрелил в сторону сотрудников силовых структур, использовав для этого свое огнестрельное оружие. В результате данного нападения никто из работников правоохранительных органов не получил травм, отметили в ведомстве.

Сотрудники регионального управления Росгвардии предотвратили незаконные действия подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Подозреваемому может быть выдвинуто обвинение.

Кроме того, следственное управление планирует обратиться с ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста. Орудие преступления было изъято, запланированы различные экспертизы. Пресс-служба СУ СКР по Кузбассу опубликовала оперативное видео, на котором зафиксирован момент стрельбы.

По информации, предоставленной от источника в правоохранительных структурах, речь идет об Александре Курносове, брате бывшего мэра Белово.

«Александр Курносов является директором компании, которая фигурирует в уголовном деле о мошенничестве при строительстве социального жилья», — подчеркнул он.