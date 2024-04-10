В «Крокус Сити Молле» нашли записку с угрозой теракта, адресованную Трампу

В подмосковном «Крокус Сити Молле» была обнаружена записка с угрозой теракта, адресованная экс-президенту США Дональду Трампу, сообщает mk.ru.

Записку с угрозами обнаружили сотрудники ресторана «Фьюжн». Она была адресована экс-президенту США Дональду Трампу.

В сообщении был бессвязный текст, а также угроза совершения теракта в торговом центре «Красногорск Плаза». Речь также шла о том, что арендодатели халатно относятся к своим обязанностям, нарушают технику безопасности и поощряют аферистов.

Авторы записки сообщили, что такое отношение к своим обязанностям может привести к трагичным последствиям.

Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 46-летний житель Красногорска. Сейчас проводится проверка по факту произошедшего.

22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. В результате вооруженного нападения боевиков и пожара в концертном зале погибли более 140 человек. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что после теракта в концертном зале несколько детей осталось без родителей.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и особенно детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — заявил глава региона.