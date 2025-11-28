В Красногорске водитель такси самовольно открыл проезд, сломав шлагбаум

Приблизившись к дому под номером 14 на Красногорском бульваре в районе Павшинской поймы в Красногорске, таксист столкнулся с опущенным шлагбаумом и решил проблему радикально — сломал его. Момент происшествия попал на видео, сообщает Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, как таксист вышел из машины, подошел к шлагбауму и начал на него с силой надавливать вниз, затем дергать вверх, и после этого у мужчины получилось отогнуть шлагбаум в сторону. После этого он сел за руль и продолжил движение.

Следом за таксистом во двор въехала еще одна машина, которая стояла в очереди на проезд во двор.

В итоге ремонт поврежденного шлагбаума совету дома пришлось проводить за счет собственных средств. Планируют ли они обращаться за помощью в полицию, не уточняется.

