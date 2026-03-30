В Краснодарском крае в марте арестовали министра и вице-мэра

В Краснодарском крае в марте 2026 года арестовали министра здравоохранения региона и заместителя мэра Сочи. Чиновников подозревают в мошенничестве и коррупционных преступлениях, сообщает kubanpress.ru .

17 марта силовики задержали министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова. Его обвиняют в крупном мошенничестве и превышении должностных полномочий. По данным источников, у чиновника выявили активы на сумму более 1 млрд рублей. Проверки в его доме начались в конце января. Филиппов возглавлял министерство с 2013 года.

В Сочи арестован заместитель главы администрации города Евгений Горобец. Его подозревают в посредничестве при получении взятки на сумму около 12 млн рублей. Горобец занял пост вице-мэра летом 2024 года, ранее участвовал в проекте строительства канатного метро в Краснодаре. Суд отправил его в следственный изолятор.

По делу также проходят директор правового департамента мэрии Сочи Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов. По версии следствия, чиновники выявляли нарушения при использовании земельных участков и инициировали судебные иски о сносе, после чего отказывались от претензий за вознаграждение. Рябцев находится под стражей, Ачмизову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

