В классах в Долгопрудном ввели карантин после выявления 2 заболевших гепатитом

Из-за выявления у двух учеников гепатита А в двух классах школы № 7 в Долгопрудном ввели карантин на 35 дней, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В классах сделали ежедневное меднаблюдение за контактными детьми, провели дезинфекцию помещений в школе. Ситуация с заболеванием находится на контроле специалистов управления.

Как отметили в администрации города, гепатит А был выявлен у двух детей из одной семьи, поэтому ситуация не является вспышкой заболевания.

Классы, где учатся заболевшие дети, работают, школьников контролируют на период ограничительных мероприятий в классах, до 30 мая. Они питаются отдельно от других учащихся, посуда обработается дезинфицирующими средствами.