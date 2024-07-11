В Кировской области 16-летнюю девушку избили и облили зеленкой из-за парня

В Кировской области 16-летняя сотрудница цветочного магазина пострадала от рук 19-летней девушки, которая приревновала ее к парню, с которым находилась в ссоре, сообщает Baza .

Нападавшая узнала, что пока она была в ссоре со своим парнем, он не грустил из-за этого дома, а проводил время в компании 16-летней девушки, за что последняя поплатилась. Жительница Кировской области пришла в цветочный магазин, где работала подруга ее парня, с целью отомстить.

Юная сотрудница цветочного сразу поняла, что 19-летняя девушка пришла не за товаром, и закрыла двери. Тогда агрессорша выбила окно и проникла внутрь, где на камеру избила 16-летнюю девушку, затем облила ее зеленкой.

Позже в соцсетях она заявила, что пострадавшая заслужила все то, что получила. При этом извинилась перед владельцами магазина, допустив, что перегнула палку, когда повредила их имущество.

Ранее в Сети распространилось видео расправы с молодой девушкой. Потерпевшей на видео ножом сняли скальп.