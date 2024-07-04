Шокирующие кадры: «спортики» сняли с россиянки скальп в прямом эфире

В Кузбассе с девушки сняли скальп и записали мучения на видео

В Междуреченске группа мужчин-«спортиков» напала на девушку, которая якобы обманула наркомагазин. Налетчики избили жертву, сняли с нее скальп и записали весь процесс на видео. Кадры с места событий обнародовало «Сiбдепо» .

Утверждается, что жесткое избиение молодой девушки заказал наркошоп, в котором дама якобы работала. На видео девушка стоит в лесу на коленях, представляется и сознается в работе на запрещенный магазин. Она также заявляет, что вместе с подругой «кинула» работодателя, после чего называет место жительства этой девушки.

Далее стоящую на коленях начинают избивать ногами по голове. Один из «спортиков» вскоре достал большой нож и стал отрезать жертвы волос, параллельно срезав с ее головы кусок кожи. Из-за этого у избитой хлынула кровь.

Далее девушку продолжили бить, требуя от нее извиниться на камеру.

Источник в правоохранительных органах подтвердил «Сiбдепо», что это избиение действительно произошло в Междуреченске, однако случилось еще 1,5 месяца назад. Избитая девушка была совершеннолетней.

В конце статьи говорится, что издание направило указанное видео правоохранителям.