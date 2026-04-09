В Кемерове пенсионер выпал из окна кардиоцентра

сегодня в 11:53

Пожилой мужчина умер после падения из окна кардиоцентра в Кемерове

В Кемерове пенсионер выпал из окна Кузбасского клинического кардиологического диспансера в Рудничном районе. По данным очевидцев, мужчина погиб, сообщает Сiбдепо .

Информацию о происшествии подтвердил информированный источник. По его словам, все произошло в здании Кузбасского клинического кардиологического диспансера.

«Неизвестно, дедушка сам выпал или его толкнули. На балконах камер нет, только в коридорах», — рассказал источник.

Ранее в Сети очевидцы сообщили, что мужчина скончался на месте. Обстоятельства случившегося уточняются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.