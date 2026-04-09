В Кемерове пенсионер выпал из окна кардиоцентра
Пожилой мужчина умер после падения из окна кардиоцентра в Кемерове
В Кемерове пенсионер выпал из окна Кузбасского клинического кардиологического диспансера в Рудничном районе. По данным очевидцев, мужчина погиб, сообщает Сiбдепо.
Информацию о происшествии подтвердил информированный источник. По его словам, все произошло в здании Кузбасского клинического кардиологического диспансера.
«Неизвестно, дедушка сам выпал или его толкнули. На балконах камер нет, только в коридорах», — рассказал источник.
Ранее в Сети очевидцы сообщили, что мужчина скончался на месте. Обстоятельства случившегося уточняются.
