В Кабардино-Балкарии нашли тела двух альпинистов, пропавших на Дыхтау

В Кабардино-Балкарии организована доследственная проверка по факту обнаружения тел двух альпинистов. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета России по республике в своем Telegram-канале .

Тела погибших альпинистов были найдены в горной части Черекского района. Предварительно установлено, что 20 сентября 2026 года двое мужчин — жители Тольятти и Нижнего Новгорода 1983 и 1996 годов рождения — совершали восхождение на гору Дыхтау. С маршрута они не вернулись и на связь не вышли.

После того как стало известно об исчезновении альпинистов, были организованы поиски. В итоге спасатели обнаружили тела погибших. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным SHOT, погибшие мужчины были опытными альпинистами. Они совершали восхождение на Дыхтау — вторую по высоте гору в России. Личности мужчин также установлены, ими оказались 43-летний Павел и 30-летний Владислав.

Павел был врачом-онкологом со стажем более 19 лет, но альпинизмом занимался с 2003 года. Он имел звание кандидата в мастера спорта, более 30 раз покорял Эльбрус и Казбек, руководил восхождениями до 6А категории сложности. За спасение людей в горах он был награжден жетоном «Спасение в горах». Вместе с Владиславом он работал в компании, организующей туры в горы.

Владислав был членом ФАСО и опытным инструктором-проводником. Он покорил Манаслу (8163 метра) без использования дополнительного кислорода, был на Эльбрусе более 100 раз и совершил 104 успешных восхождения. Также он покорил Аннапурну (8091 метр) — это был его первый восьмитысячник.

Для эвакуации тел будет привлечен коммерческий вертолет HeliAction. Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства трагедии.

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