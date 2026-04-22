Машина загорелась утром на улице Шоссейная в Юрге

В Юрге рано утром загорелся легковой автомобиль, огонь почти полностью уничтожил машину. О происшествии сообщил глава города Алексей Фомин, сообщает Сiбдепо .

Пожар произошел на улице Шоссейная. По данным городских властей, сигнал о возгорании поступил в 4:34.

«Загорелся легковой автомобиль, двигавшийся по улице Шоссейная. В результате пожара обгорел моторный отсек, салон и лакокрасочное покрытие автомобиля», — сообщил глава города.

Судя по фотографиям с места происшествия, огонь серьезно повредил машину: металл деформирован, стекла выбиты, салон выгорел, моторный отсек почернел от копоти.

Глава Юрги редко комментирует подобные инциденты. В последний раз о конкретном пожаре он сообщал в конце 2025 года — тогда также загорелся легковой автомобиль.

