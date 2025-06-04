В Ярославле потушили крупный пожар на производственном предприятии

сегодня в 05:03

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на заводе в Ярослпвле

На проспекте Октября в Ярославле сегодня вечером вспыхнуло масштабное возгорание в одном из производственных зданий, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Онеборцам удалось быстро взять ситуацию под контроль — уже через несколько часов после начала ЧП пожар был полностью локализован, а открытое горение ликвидировано.

На место происшествия оперативно прибыли 50 сотрудников МЧС с 16 единицами спецтехники. По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв, что можно считать главным достижением спасателей.

Сейчас специалисты приступили к установлению причин возгорания и оценке материального ущерба.